Лучшие бомбардиры НХЛ на 15 ноября: Маккиннон опережает Макдэвида на 6 очков
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
В активе 30-летнего канадца 33 (14+19) очка. Вторым идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Места с третьего по пятое с 26 очками делят Коннор Бедард («Чикаго»), Лео Карлссон («Анахайм») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе»).
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 15 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 27 (7+20)
3. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16)
4. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15)
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16)
6. Вильям Нюландер («Торонто») — 25 (8+17)
7. Микко Рантанен («Даллас») — 25 (9+16)
8. Мартин Нечас («Колорадо») — 24 (12+12)
9. Кейл Макар («Колорадо») — 24 (6+18)
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 (11+13)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|17
|12
|5
|24
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Филадельфия
|17
|9
|8
|21
|6
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Юта
|18
|10
|8
|21
|4
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|18
|6
|12
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
|15.11
|03:00
|Каролина – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|Сент-Луис – Филадельфия
|5 : 6 Б
|15.11
|05:00
|Юта – Айлендерс
|2 : 3 ОТ