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14 апреля, 09:10

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 апреля: Макдэвид опережает Кучерова на четыре очка

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26.

На счету канадца 134 (48+86) очка в 81 матче регулярного чемпионата.

Второе место занимает форвард «Тампы» Никита Кучеров — на счету россиянина 130 (44+86) очков в 75 играх. Тройку замыкает Нэйтан Маккиннон — 126 (52+74) очков в 79 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 апреля 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 134 (48+86) очка в 81 матче

2. Никита Кучеров («Тампа») — 130 (44+86) очков в 75 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 126 (52+74) очков в 79 матчах

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 112 (44+68) очков в 80 матчах

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 101 (35+66) очко в 80 матчах

6. Ник Сузуки («Монреаль») — 101 (29+72) очко в 81 матче

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 99 (29+70) очков в 76 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 99 (38+61) очков в 77 матчах

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 96 (45+51) очков в 81 матче

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