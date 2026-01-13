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13 января, 10:37

Лучшие бомбардиры НХЛ на 13 января: Маккиннон лидирует, Кучеров приблизился к Селебрини

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

30-летний канадец сделал три результативные передачи в матче с «Торонто» (3:4 ОТ). С 81 (36+45) очком в 45 матчах он опережает нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, на счету которого 80 (30+50) очков в 46 встречах.

Лучшим из россиян остается форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он забил и отдал голевую передачу в игре с «Филадельфией» (5:1). С 67 (23+44) очками Кучеров занимает четвертое место и на 3 очка отстает от нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 12 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 81 (36+45) очко в 45 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 80 (30+50) очков в 46 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 70 (24+46) очков в 45 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 67 (23+44) очков в 40 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 64 (24+40) очка в 46 матчах

6. Микко Рантанен («Даллас») — 62 (18+44) очка в 45 матчах

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 57 (21+36) очков в 45 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 55 (19+36) очков в 41 матче

9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 55 (27+28) очков в 46 матчах

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 52 (22+30) очка в 44 матчах

11. Кайл Коннор («Виннипег») — 52 (21+31) очка в 44 матчах

12. Кирилл Капризов («Миннесота») — 52 (25+27) очка в 47 матчах

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Коннор Макдэвид
Маклин Селебрини
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
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