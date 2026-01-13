Лучшие бомбардиры НХЛ на 13 января: Маккиннон лидирует, Кучеров приблизился к Селебрини
Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
30-летний канадец сделал три результативные передачи в матче с «Торонто» (3:4 ОТ). С 81 (36+45) очком в 45 матчах он опережает нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, на счету которого 80 (30+50) очков в 46 встречах.
Лучшим из россиян остается форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он забил и отдал голевую передачу в игре с «Филадельфией» (5:1). С 67 (23+44) очками Кучеров занимает четвертое место и на 3 очка отстает от нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 12 января 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 81 (36+45) очко в 45 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 80 (30+50) очков в 46 матчах
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 70 (24+46) очков в 45 матчах
4. Никита Кучеров («Тампа») — 67 (23+44) очков в 40 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 64 (24+40) очка в 46 матчах
6. Микко Рантанен («Даллас») — 62 (18+44) очка в 45 матчах
7. Мартин Нечас («Колорадо») — 57 (21+36) очков в 45 матчах
8. Давид Пастрняк («Бостон») — 55 (19+36) очков в 41 матче
9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 55 (27+28) очков в 46 матчах
10. Марк Шайфли («Виннипег») — 52 (22+30) очка в 44 матчах
11. Кайл Коннор («Виннипег») — 52 (21+31) очка в 44 матчах
12. Кирилл Капризов («Миннесота») — 52 (25+27) очка в 47 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
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|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -