Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 13 ноября: Бедард сравнялся по очкам с Карлссоном и Селебрини
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. На счету канадца 32 (14+18) очка.
Форвард «Чикаго» Коннор Бедард отметился голом в матче против «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) и сравнялся по очкам с Лео Карлссоном из «Анахайма» и Маклином Селебрини из «Сан-Хосе» — 26.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 13 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 32 (14+18) очка
2. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15)
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16)
4. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16)
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 25 (7+18)
6. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 (8+16)
7. Кейл Макар («Колорадо») — 23 (6+17)
8. Микко Рантанен («Даллас») — 23 (9+14)
9. Джек Айкел («Вегас») — 22 (8+14)
10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 (10+12)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|16
|5
|11
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Эдмонтон
|18
|8
|10
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|13.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Рейнджерс
|3 : 7
|13.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|13.11
|05:00
|Юта – Баффало
|5 : 2
|13.11
|05:30
|Чикаго – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ