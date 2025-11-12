Лучшие бомбардиры НХЛ на 12 ноября: Маккиннон лидирует, Рантанен вошел в топ-10

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ остается форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — у него 32 (14+18) очка.

Второе и третье места делят нападающий «Анахайма» Лео Карлссон (26 (11+15) очков) и форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини (26 (10+16) очков).

В топ-10 вошел нападающий «Далласа» Микко Рантанен — у него 23 (9+14) очка.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (22 (10+12) очка) делит 9-11-е места еще с двумя игроками.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 12 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 32 (14+18) очка

2. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15)

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16)

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 25 (9+16)

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 (8+16)

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 24 (7+17)

7. Микко Рантанен («Даллас») — 23 (9+14)

8. Кейл Макар («Колорадо») — 23 (6+17)

9. Джек Айкел («Вегас») — 22 (8+14)

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 22 (10+12)

11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 (10+12)