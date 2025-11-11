Лучшие бомбардиры НХЛ на 11 ноября: Макдэвид поднялся в топ-5

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поднялся в пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

28-летний канадец оформил дубль в матче против «Коламбуса» (5:4 ОТ). С 24 (7+17) очками он догнал Маклина Селебрини, который идет четвертым в гонке бомбардиров.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата остается форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 29 (14+15) очков.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 11 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 29 (14+15) очков

2. Лео Карлссон («Анахайм») — 25 (10+15)

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 25 (9+16)

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 24 (10+14)

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 24 (7+17)

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 (8+15)

7. Джек Айкел («Вегас») — 22 (8+14)

8. Кейл Макар («Колорадо») — 22 (6+16)

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 (10+12)

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 21 (9+12)