Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

1 марта, 09:11

Лучшие бомбардиры НХЛ на 1 марта: Макдэвид упрочил лидерство, Маккиннон оторвался от Кучерова на 2 очка

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сохраняет лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

1 марта 29-летний канадец сделал три результативные передачи в матче против «Сан-Хосе» (4:5). В активе Макдэвида 103 (35+68) очка в 61 матче.

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отдал две голевые передачи в игре с «Чикаго» (3:1) и вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров, оторвавшись от россиянина Никиты Кучерова из «Тампы».

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 1 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 103 (35+68) очка в 61 матче

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 97 (40+57) очков в 57 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (31+64) очков в 54 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 85 (31+54) очков в 58 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 82 (29+53) очка в 57 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 (33+40) очка в 60 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 72 (22+50) очка в 54 матчах

8. Марк Шайфли («Виннипег») — 70 (27+43) очков в 58 матчах

9. Микко Рантанен («Даллас») — 69 (20+49) очков в 54 матчах

10. Эван Бушар («Эдмонтон») — 69 (17+52) очков в 61 матче

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
Читайте также
Над территорией РФ за ночь перехватили и уничтожили 76 беспилотников
Жители Ирака вопреки отключению света провели митинг против операции США
Криштиану Роналду купил 25 процентов акций «Альмерии»
Кирилл Капризов установил рекорд для снайперов «Миннесоты»
Орал на свою же скамейку, угрожал стать «плохим» и, кажется, соскучился по «Спартаку». Что творится с Соболевым в «Зените»
США меняют модель внешнего управления в результате военных операций. Что нужно знать
Популярное видео
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Бомбардиры сезона НХЛ: Маккиннон и Макдэвид в отрыве, Кучеров и Капризов в топ-10
Драйзайтль и Селебрини вошли в тройку звезд дня в НХЛ
«Не так много». Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»
Габорик — Капризову после рекорда: «Сделай то, что не получилось у меня — выиграй Кубок Стэнли»
Лучшие снайперы НХЛ на 4 марта: Капризов делит второе место с Макдэвидом, Болди и Кофилдом
Капризов — про рекорд «Миннесоты» по голам: «Всегда хочется большего»
Лучшие бомбардиры НХЛ на 4 марта: Макдэвид опережает Маккиннона на 5 очков
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • alehan.227472

    Ясен перец что упрочил....:))) 3 игры подряд в то дивизии - Сан Хосе, ла, анахайм....это же не Отсос Петрович в Милане против братьев Ткачак/Хьюз с минус 2 и привозом в ОТ

    01.03.2026

    • «Каролина» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

    «Лос-Анджелес» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 61 39 22 84
    2 Питтсбург 60 31 29 75
    3 Айлендерс 62 35 27 75
    4 Коламбус 60 31 29 70
    5 Вашингтон 63 31 32 69
    6 Филадельфия 60 28 32 67
    7 Нью-Джерси 62 31 31 64
    8 Рейнджерс 60 23 37 54
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 59 38 21 80
    2 Баффало 61 36 25 78
    3 Детройт 62 35 27 77
    4 Монреаль 60 33 27 75
    5 Бостон 60 34 26 73
    6 Оттава 60 29 31 67
    7 Торонто 62 27 35 65
    8 Флорида 61 30 31 63
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 60 41 19 91
    2 Даллас 61 38 23 85
    3 Миннесота 62 36 26 82
    4 Юта 61 32 29 68
    5 Нэшвилл 61 27 34 62
    6 Виннипег 60 24 36 58
    7 Чикаго 61 23 38 56
    8 Сент-Луис 61 23 38 55
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 62 29 33 72
    2 Анахайм 61 34 27 71
    3 Эдмонтон 62 30 32 68
    4 Сиэтл 61 29 32 67
    5 Сан-Хосе 59 30 29 64
    6 Лос-Анджелес 60 24 36 62
    7 Калгари 60 24 36 55
    8 Ванкувер 61 18 43 43
    Результаты / календарь
    4.02
    5.02
    6.02
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    9.03
    10.03
    5.03 03:00 Нью-Джерси – Торонто 4 : 3 Б
    5.03 03:00 Детройт – Вегас 3 : 4 ОТ
    5.03 06:00 Сиэтл – Сент-Луис 2 : 3
    5.03 06:00 Ванкувер – Каролина 4 : 6
    5.03 06:00 Анахайм – Айлендерс 5 : 1
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости