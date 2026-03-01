Лучшие бомбардиры НХЛ на 1 марта: Макдэвид упрочил лидерство, Маккиннон оторвался от Кучерова на 2 очка
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сохраняет лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
1 марта 29-летний канадец сделал три результативные передачи в матче против «Сан-Хосе» (4:5). В активе Макдэвида 103 (35+68) очка в 61 матче.
Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отдал две голевые передачи в игре с «Чикаго» (3:1) и вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров, оторвавшись от россиянина Никиты Кучерова из «Тампы».
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 1 марта 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 103 (35+68) очка в 61 матче
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 97 (40+57) очков в 57 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (31+64) очков в 54 матчах
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 85 (31+54) очков в 58 матчах
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 82 (29+53) очка в 57 матчах
6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 (33+40) очка в 60 матчах
7. Давид Пастрняк («Бостон») — 72 (22+50) очка в 54 матчах
8. Марк Шайфли («Виннипег») — 70 (27+43) очков в 58 матчах
9. Микко Рантанен («Даллас») — 69 (20+49) очков в 54 матчах
10. Эван Бушар («Эдмонтон») — 69 (17+52) очков в 61 матче
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|39
|22
|84
|2
|Питтсбург
|60
|31
|29
|75
|3
|Айлендерс
|62
|35
|27
|75
|4
|Коламбус
|60
|31
|29
|70
|5
|Вашингтон
|63
|31
|32
|69
|6
|Филадельфия
|60
|28
|32
|67
|7
|Нью-Джерси
|62
|31
|31
|64
|8
|Рейнджерс
|60
|23
|37
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|80
|2
|Баффало
|61
|36
|25
|78
|3
|Детройт
|62
|35
|27
|77
|4
|Монреаль
|60
|33
|27
|75
|5
|Бостон
|60
|34
|26
|73
|6
|Оттава
|60
|29
|31
|67
|7
|Торонто
|62
|27
|35
|65
|8
|Флорида
|61
|30
|31
|63
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|41
|19
|91
|2
|Даллас
|61
|38
|23
|85
|3
|Миннесота
|62
|36
|26
|82
|4
|Юта
|61
|32
|29
|68
|5
|Нэшвилл
|61
|27
|34
|62
|6
|Виннипег
|60
|24
|36
|58
|7
|Чикаго
|61
|23
|38
|56
|8
|Сент-Луис
|61
|23
|38
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|62
|29
|33
|72
|2
|Анахайм
|61
|34
|27
|71
|3
|Эдмонтон
|62
|30
|32
|68
|4
|Сиэтл
|61
|29
|32
|67
|5
|Сан-Хосе
|59
|30
|29
|64
|6
|Лос-Анджелес
|60
|24
|36
|62
|7
|Калгари
|60
|24
|36
|55
|8
|Ванкувер
|61
|18
|43
|43
|5.03
|03:00
|Нью-Джерси – Торонто
|4 : 3 Б
|5.03
|03:00
|Детройт – Вегас
|3 : 4 ОТ
|5.03
|06:00
|Сиэтл – Сент-Луис
|2 : 3
|5.03
|06:00
|Ванкувер – Каролина
|4 : 6
|5.03
|06:00
|Анахайм – Айлендерс
|5 : 1