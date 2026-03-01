Лучшие бомбардиры НХЛ на 1 марта: Макдэвид упрочил лидерство, Маккиннон оторвался от Кучерова на 2 очка

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сохраняет лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

1 марта 29-летний канадец сделал три результативные передачи в матче против «Сан-Хосе» (4:5). В активе Макдэвида 103 (35+68) очка в 61 матче.

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отдал две голевые передачи в игре с «Чикаго» (3:1) и вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров, оторвавшись от россиянина Никиты Кучерова из «Тампы».

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 1 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 103 (35+68) очка в 61 матче

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 97 (40+57) очков в 57 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (31+64) очков в 54 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 85 (31+54) очков в 58 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 82 (29+53) очка в 57 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 (33+40) очка в 60 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 72 (22+50) очка в 54 матчах

8. Марк Шайфли («Виннипег») — 70 (27+43) очков в 58 матчах

9. Микко Рантанен («Даллас») — 69 (20+49) очков в 54 матчах

10. Эван Бушар («Эдмонтон») — 69 (17+52) очков в 61 матче

