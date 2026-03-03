Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 3 марта: Маккиннон сократил отставание от Макдэвида
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2).
30-летний канадец набрал 99 (41+58) очков в 58 матчах сезона-2025/26 и занимает второе место в гонке бомбардиров. Он до четырех очков сократил отставание от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», который возглавляет список лучших бомбардиров со 103 (35+68) очками в 61 матче.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров по-прежнему идет третьим, у него 95 (31+64) очков в 54 играх. Его соотечественник Кирилл Капризов из «Миннесоты» располагается на шестой строчке — 74 (33+40) очка в 61 матче.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 3 марта 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 103 (35+68) очка в 61 матче
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 99 (41+58) очков в 58 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (31+64) очков в 54 матчах
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 85 (31+54) очков в 58 матчах
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 83 (29+53) очка в 58 матчах
6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 74 (33+40) очка в 61 матче
7. Давид Пастрняк («Бостон») — 72 (22+50) очка в 54 матчах
8. Мартин Нечас («Колорадо») — 71 (26+45) очко в 56 матчах
9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 70 (34+36) очков в 60 матчах
10. Марк Шайфли («Виннипег») — 70 (27+43) очков в 59 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|2 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|3 : 5