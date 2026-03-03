Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 3 марта: Маккиннон сократил отставание от Макдэвида

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2).

30-летний канадец набрал 99 (41+58) очков в 58 матчах сезона-2025/26 и занимает второе место в гонке бомбардиров. Он до четырех очков сократил отставание от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», который возглавляет список лучших бомбардиров со 103 (35+68) очками в 61 матче.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров по-прежнему идет третьим, у него 95 (31+64) очков в 54 играх. Его соотечественник Кирилл Капризов из «Миннесоты» располагается на шестой строчке — 74 (33+40) очка в 61 матче.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 3 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 103 (35+68) очка в 61 матче

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 99 (41+58) очков в 58 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (31+64) очков в 54 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 85 (31+54) очков в 58 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 83 (29+53) очка в 58 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 74 (33+40) очка в 61 матче

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 72 (22+50) очка в 54 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 71 (26+45) очко в 56 матчах

9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 70 (34+36) очков в 60 матчах

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 70 (27+43) очков в 59 матчах

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