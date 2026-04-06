Лучшие бомбардиры НХЛ на 6 апреля: Макдэвид лидирует, Кучеров — 2-й

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. У 29-летнего канадца 126 (83+43) очков в 77 матчах.

Ввторое место занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 125 (42+83) очками в 70 играх. Третьим в списке идет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 122 (51+71) очка в 75 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 6 апреля 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 126 (43+83) очков в 77 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 125 (42+83) очков в 70 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 122 (51+71) очка в 75 матчах

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 106 (41+65) очков в 75 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 97 (29+68) очков в 73 матчах

7. Ник Сузуки («Монреаль») — 95 (27+68) очков в 77 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 94 (36+58) очка в 73 матчах

9. Марк Шайфли («Виннипег») — 94 (34+60) очка в 76 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 89 (40+49) очков в 77 матчах

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