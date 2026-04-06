Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Лучшие бомбардиры НХЛ на 6 апреля: Макдэвид лидирует, Кучеров — 2-й

Сергей Ярошенко

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. У 29-летнего канадца 126 (83+43) очков в 77 матчах.

Ввторое место занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 125 (42+83) очками в 70 играх. Третьим в списке идет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 122 (51+71) очка в 75 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 6 апреля 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 126 (43+83) очков в 77 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 125 (42+83) очков в 70 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 122 (51+71) очка в 75 матчах

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 106 (41+65) очков в 75 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 97 (29+68) очков в 73 матчах

7. Ник Сузуки («Монреаль») — 95 (27+68) очков в 77 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 94 (36+58) очка в 73 матчах

9. Марк Шайфли («Виннипег») — 94 (34+60) очка в 76 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 89 (40+49) очков в 77 матчах

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Сидибе мог оскорбить маму Соболева, которой уже нет в живых. Из-за чего чуть не подрались игроки «Зенита» и «Ахмата» и причем тут комментаторы «Матч ТВ»
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
«Стараюсь не думать об этом». Капризов первым забил 10 голов в сезоне и едет к Макдэвиду
Популярное видео
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Бомбардиры сезона НХЛ: Кучеров против Макдэвида и Маккиннона
Каменский — о Кучерове и Василевском: «Это показатель, что международные соревнования многое теряют без России»
Величие Кучерова! Русский форвард обогнал Макдэвида и во второй раз в карьере выиграл «Харт Трофи»
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли
Капризов — об эпизоде с пропущенным от «Колорадо» голом: «Может, мне надо было бросать»
Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли
Капризов открыл счет и отдал передачу на второй гол в матче «Миннесота» — «Колорадо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Колорадо» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

Лучшие снайперы НХЛ на 6 апреля: Капризов обогнал Кучерова, Маккиннон сохраняет лидерство
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 10 7 3 15
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 7 3 4 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Торонто 10 4 6 10
7 Монреаль 8 4 4 9
8 Детройт 8 3 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 9 6 3 13
2 Юта 9 6 3 12
3 Колорадо 9 5 4 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 8 6 2 13
3 Сиэтл 9 5 4 11
4 Сан-Хосе 9 4 5 9
5 Анахайм 8 4 4 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
7 Калгари 8 2 6 4
8 Лос-Анджелес 6 0 6 2
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 02:00 Филадельфия – Колорадо 3 : 2
20.10 02:00 Рейнджерс – Анахайм 5 : 2
20.10 02:30 Торонто – Сан-Хосе 3 : 1
20.10 04:00 Юта – Питтсбург - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости