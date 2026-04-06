Лучшие бомбардиры НХЛ на 6 апреля: Макдэвид лидирует, Кучеров — 2-й
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. У 29-летнего канадца 126 (83+43) очков в 77 матчах.
Ввторое место занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 125 (42+83) очками в 70 играх. Третьим в списке идет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 122 (51+71) очка в 75 матчах.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 6 апреля 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 126 (43+83) очков в 77 матчах
2. Никита Кучеров («Тампа») — 125 (42+83) очков в 70 матчах
3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 122 (51+71) очка в 75 матчах
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 106 (41+65) очков в 75 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах
6. Давид Пастрняк («Бостон») — 97 (29+68) очков в 73 матчах
7. Ник Сузуки («Монреаль») — 95 (27+68) очков в 77 матчах
8. Мартин Нечас («Колорадо») — 94 (36+58) очка в 73 матчах
9. Марк Шайфли («Виннипег») — 94 (34+60) очка в 76 матчах
10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 89 (40+49) очков в 77 матчах
|Столичный дивизион
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|Каролина
|10
|7
|3
|15
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
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|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
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|3
|6
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|7
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|2
|9
|7
|8
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|3
|4
|6
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|В
|П
|О
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|9
|7
|2
|14
|2
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|6
|2
|12
|3
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|6
|3
|12
|4
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|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|7
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|8
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|9
|6
|3
|13
|2
|Юта
|9
|6
|3
|12
|3
|Колорадо
|9
|5
|4
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|9
|4
|5
|9
|5
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|8
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
|20.10
|02:00
|Филадельфия – Колорадо
|3 : 2
|20.10
|02:00
|Рейнджерс – Анахайм
|5 : 2
|20.10
|02:30
|Торонто – Сан-Хосе
|3 : 1
|20.10
|04:00
|Юта – Питтсбург
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