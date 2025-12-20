Лучшие бомбардиры НХЛ на 20 декабря: Шайфли поднялся в топ-10, Кучеров — на 8-й строчке

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. 30-летний канадец в 34 матчах набрал 59 (28+31) очков.

Второе место занимает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 58 (21+37) очков в 35 матчах. В игре с «Бостоном» он забил гол и сделал результативную передачу.

Третьим идет еще один канадский нападающий Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), который в 35 играх набрал 53 (18+35) очка.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 42 (13+29) очками в 30 матчах — на восьмой строчке.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 20 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 59 (28+31) очков в 34 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (21+37) очков в 35 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 53 (18+35) очка в 35 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 48 (17+31) очков в 35 матчах

5. Микко Рантанен («Даллас») — 46 (14+32) очков в 34 матчах

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 46 (15+31) очков в 34 матчах

7. Коннор Бедард («Чикаго») — 44 (19+25) очка в 31 матче

8. Никита Кучеров («Тампа») — 42 (13+29) очка в 30 матчах

9. Джек Айкел («Вегас») — 41 (12+29) очко в 31 матче

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 41 (17+24) очко в 34 матчах