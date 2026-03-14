Лучшие бомбардиры НХЛ на 14 марта: Макдэвид продолжает лидировать, Кучеров — третий

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:3 ОТ).

29-летний канадец набрал 111 (37+74) очков в 67 играх сезона-2025/26 и продолжает возглавлять гонку бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата.

Вторым идет форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 108 (44+64) очков в 63 матчах, третьим — нападающий «Тампы» Никита Кучеров — 106 (34+72) очков в 60 играх.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 111 (37+74) очков в 67 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 108 (44+64) очков в 63 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 106 (34+72) очков в 60 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 96 (34+62) очков в 64 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 91 (33+58) очко в 63 матчах

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 79 (30+49) очков в 61 матче

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 79 (30+49) очков в 64 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 79 (38+41) очков в 66 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 78 (24+54) очков в 60 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 78 (36+42) очков в 65 матчах

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