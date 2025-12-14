14 декабря 2025, 10:25

Лучшие бомбардиры НХЛ на 14 декабря: Селебрини вошел в топ-3, Кучеров — на 7-й строчке

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. На счету 30-летнего канадца 55 (26+29) очков в 32 матчах.

Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 51 (18+33) очком в 32 играх. На третье месте поднялся форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, у него 47 (16+31) очков в 33 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (26+29) очков в 32 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 51 (18+33) очко в 32 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 47 (16+31) очков в 33 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 44 (19+25) очка в 31 матче

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 43 (17+26) очка в 32 матчах

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 43 (14+29) очка в 32 матчах

7. Никита Кучеров («Тампа») — 42 (13+29) очка в 29 матчах

8. Микко Рантанен («Даллас») — 42 (13+29) очка в 32 матчах

9. Джек Айкел («Вегас») — 41 (12+29) очко в 31 матче

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 40 (20+20) очков в 33 матчах

«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 44 25 94
2 Питтсбург 68 34 34 84
3 Коламбус 68 36 32 83
4 Айлендерс 69 39 30 83
5 Филадельфия 68 33 35 78
6 Вашингтон 70 35 35 78
7 Нью-Джерси 69 35 34 72
8 Рейнджерс 69 28 41 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 69 43 26 92
2 Тампа-Бэй 67 42 25 88
3 Монреаль 68 37 31 84
4 Бостон 69 38 31 84
5 Детройт 69 38 31 84
6 Оттава 68 35 33 79
7 Флорида 69 34 35 71
8 Торонто 70 29 41 71
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 45 23 100
2 Даллас 68 43 25 96
3 Миннесота 70 39 31 90
4 Юта 70 36 34 78
5 Нэшвилл 68 31 37 71
6 Виннипег 68 28 40 67
7 Сент-Луис 68 27 41 65
8 Чикаго 69 26 43 64
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 69 38 31 80
2 Эдмонтон 70 34 36 77
3 Вегас 69 31 38 76
4 Лос-Анджелес 68 28 40 72
5 Сиэтл 68 31 37 71
6 Сан-Хосе 67 32 35 70
7 Калгари 69 28 41 63
8 Ванкувер 68 21 47 50
Результаты / календарь
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
21.03 02:00 Торонто – Каролина 3 : 4 ОТ
21.03 02:00 Вашингтон – Нью-Джерси 2 : 1
21.03 03:30 Чикаго – Колорадо 1 : 4
21.03 04:00 Калгари – Флорида 4 : 1
21.03 05:00 Юта – Анахайм 1 : 4
21.03 20:00 Питтсбург – Виннипег - : -
21.03 21:00 Нэшвилл – Вегас - : -
21.03 23:00 Лос-Анджелес – Баффало - : -
21.03 23:00 Сан-Хосе – Филадельфия - : -
21.03 23:00 Миннесота – Даллас - : -
Все результаты / календарь

