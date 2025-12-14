Лучшие бомбардиры НХЛ на 14 декабря: Селебрини вошел в топ-3, Кучеров — на 7-й строчке

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. На счету 30-летнего канадца 55 (26+29) очков в 32 матчах.

Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 51 (18+33) очком в 32 играх. На третье месте поднялся форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, у него 47 (16+31) очков в 33 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (26+29) очков в 32 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 51 (18+33) очко в 32 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 47 (16+31) очков в 33 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 44 (19+25) очка в 31 матче

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 43 (17+26) очка в 32 матчах

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 43 (14+29) очка в 32 матчах

7. Никита Кучеров («Тампа») — 42 (13+29) очка в 29 матчах

8. Микко Рантанен («Даллас») — 42 (13+29) очка в 32 матчах

9. Джек Айкел («Вегас») — 41 (12+29) очко в 31 матче

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 40 (20+20) очков в 33 матчах