Лучшие бомбардиры НХЛ на 14 декабря: Селебрини вошел в топ-3, Кучеров — на 7-й строчке
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. На счету 30-летнего канадца 55 (26+29) очков в 32 матчах.
Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 51 (18+33) очком в 32 играх. На третье месте поднялся форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, у него 47 (16+31) очков в 33 матчах.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 декабря 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (26+29) очков в 32 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 51 (18+33) очко в 32 матчах
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 47 (16+31) очков в 33 матчах
4. Коннор Бедард («Чикаго») — 44 (19+25) очка в 31 матче
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 43 (17+26) очка в 32 матчах
6. Мартин Нечас («Колорадо») — 43 (14+29) очка в 32 матчах
7. Никита Кучеров («Тампа») — 42 (13+29) очка в 29 матчах
8. Микко Рантанен («Даллас») — 42 (13+29) очка в 32 матчах
9. Джек Айкел («Вегас») — 41 (12+29) очко в 31 матче
10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 40 (20+20) очков в 33 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|44
|25
|94
|2
|Питтсбург
|68
|34
|34
|84
|3
|Коламбус
|68
|36
|32
|83
|4
|Айлендерс
|69
|39
|30
|83
|5
|Филадельфия
|68
|33
|35
|78
|6
|Вашингтон
|70
|35
|35
|78
|7
|Нью-Джерси
|69
|35
|34
|72
|8
|Рейнджерс
|69
|28
|41
|64
|Атлантический дивизион
|1
|Баффало
|69
|43
|26
|92
|2
|Тампа-Бэй
|67
|42
|25
|88
|3
|Монреаль
|68
|37
|31
|84
|4
|Бостон
|69
|38
|31
|84
|5
|Детройт
|69
|38
|31
|84
|6
|Оттава
|68
|35
|33
|79
|7
|Флорида
|69
|34
|35
|71
|8
|Торонто
|70
|29
|41
|71
|Центральный дивизион
|1
|Колорадо
|68
|45
|23
|100
|2
|Даллас
|68
|43
|25
|96
|3
|Миннесота
|70
|39
|31
|90
|4
|Юта
|70
|36
|34
|78
|5
|Нэшвилл
|68
|31
|37
|71
|6
|Виннипег
|68
|28
|40
|67
|7
|Сент-Луис
|68
|27
|41
|65
|8
|Чикаго
|69
|26
|43
|64
|Тихоокеанский дивизион
|1
|Анахайм
|69
|38
|31
|80
|2
|Эдмонтон
|70
|34
|36
|77
|3
|Вегас
|69
|31
|38
|76
|4
|Лос-Анджелес
|68
|28
|40
|72
|5
|Сиэтл
|68
|31
|37
|71
|6
|Сан-Хосе
|67
|32
|35
|70
|7
|Калгари
|69
|28
|41
|63
|8
|Ванкувер
|68
|21
|47
|50
|21.03
|02:00
|Торонто – Каролина
|3 : 4 ОТ
|21.03
|02:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 1
|21.03
|03:30
|Чикаго – Колорадо
|1 : 4
|21.03
|04:00
|Калгари – Флорида
|4 : 1
|21.03
|05:00
|Юта – Анахайм
|1 : 4
|21.03
|20:00
|Питтсбург – Виннипег
|- : -
|21.03
|21:00
|Нэшвилл – Вегас
|- : -
|21.03
|23:00
|Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
|21.03
|23:00
|Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|21.03
|23:00
|Миннесота – Даллас
|- : -