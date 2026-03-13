Лучшие бомбардиры НХЛ на 13 марта: Макдэвид лидирует, Кучеров — 3-й

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В активе 29-летнего канадца 110 (36+74) очков в 66 матчах. Второе место занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 108 (44+64) очка в 63 играх. Третьим в гонке бомбардиров идет российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — у него 106 (34+72) очка в 60 встречах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 13 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (36+74) очков в 66 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 108 (44+64) очков в 63 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 106 (34+72) очков в 60 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 95 (34+61) очков в 63 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 91 (33+58) очко в 63 матчах

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 79 (30+49) очков в 61 матче

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 79 (30+49) очков в 64 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 79 (38+41) очков в 66 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 78 (24+54) очков в 60 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 78 (36+42) очков в 65 матчах