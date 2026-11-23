Лучшие бомбардиры НХЛ на 23 ноября: Макдэвид увеличил отрыв, Кучеров поднялся на восьмое место

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27. В 26 матчах 29-летний канадец набрал 58 (13+45) очков.

Второе место занимает его партнер по команде Леон Драйзайтль — 47 (23+24) очков в 26 играх. В ночь на 23 ноября Макдэвид сделал результативную передачу, а Драйзайтль забросил шайбу в матче против «Сент-Луиса» (4:5 Б).

Третьим идет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого 45 (18+27) очков после 25 матчей. Четвертую строчку занимает защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (39 очков), пятую — Куинн Хьюз из «Миннесоты» (34).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на восьмое место в гонке бомбардиров. В матче с «Баффало» (2:6) он забросил десятую шайбу в сезоне. Теперь на счету 33-летнего россиянина 32 (10+22) очка в 23 играх.

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 23 ноября 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (13+45) очков в 26 матчах.

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 47 (23+24) очков в 26 матчах.

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 (18+27) очков в 25 матчах.

4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 39 (12+27) очков в 26 матчах.

5. Куинн Хьюз («Миннесота») — 34 (8+26) очка в 24 матчах.

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 33 (14+19) очка в 25 матчах.

7. Себастьян Ахо («Каролина») — 33 (13+20) очка в 24 матчах.

8. Никита Кучеров («Тампа») — 32 (10+22) очка в 23 матчах.

9. Мэттью Ткачак («Флорида») — 32 (7+25) очка в 24 матчах.

10. Тим Штюцле («Оттава») — 31 (13+18) очко в 24 матчах.

11. Давид Пастрняк («Бостон») — 31 (11+20) очко в 23 матчах.

12. Джек Айкел («Вегас») — 31 (9+22) очко в 25 матчах.