Лучшие бомбардиры НХЛ на 23 ноября: Макдэвид увеличил отрыв, Кучеров поднялся на восьмое место
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27. В 26 матчах 29-летний канадец набрал 58 (13+45) очков.
Второе место занимает его партнер по команде Леон Драйзайтль — 47 (23+24) очков в 26 играх. В ночь на 23 ноября Макдэвид сделал результативную передачу, а Драйзайтль забросил шайбу в матче против «Сент-Луиса» (4:5 Б).
Третьим идет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого 45 (18+27) очков после 25 матчей. Четвертую строчку занимает защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (39 очков), пятую — Куинн Хьюз из «Миннесоты» (34).
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на восьмое место в гонке бомбардиров. В матче с «Баффало» (2:6) он забросил десятую шайбу в сезоне. Теперь на счету 33-летнего россиянина 32 (10+22) очка в 23 играх.
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 23 ноября 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (13+45) очков в 26 матчах.
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 47 (23+24) очков в 26 матчах.
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 (18+27) очков в 25 матчах.
4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 39 (12+27) очков в 26 матчах.
5. Куинн Хьюз («Миннесота») — 34 (8+26) очка в 24 матчах.
6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 33 (14+19) очка в 25 матчах.
7. Себастьян Ахо («Каролина») — 33 (13+20) очка в 24 матчах.
8. Никита Кучеров («Тампа») — 32 (10+22) очка в 23 матчах.
9. Мэттью Ткачак («Флорида») — 32 (7+25) очка в 24 матчах.
10. Тим Штюцле («Оттава») — 31 (13+18) очко в 24 матчах.
11. Давид Пастрняк («Бостон») — 31 (11+20) очко в 23 матчах.
12. Джек Айкел («Вегас») — 31 (9+22) очко в 25 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|25
|19
|6
|41
|2
|Нью-Джерси
|25
|17
|8
|34
|3
|Айлендерс
|24
|12
|12
|29
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|27
|9
|18
|24
|6
|Вашингтон
|22
|11
|11
|22
|7
|Коламбус
|23
|9
|14
|19
|8
|Питтсбург
|24
|7
|17
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|26
|16
|10
|35
|2
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|32
|3
|Монреаль
|26
|14
|12
|32
|4
|Бостон
|24
|15
|9
|31
|5
|Флорида
|25
|14
|11
|31
|6
|Баффало
|25
|11
|14
|26
|7
|Детройт
|24
|9
|15
|21
|8
|Торонто
|26
|9
|17
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|41
|2
|Даллас
|24
|15
|9
|32
|3
|Колорадо
|24
|14
|10
|31
|4
|Нэшвилл
|24
|13
|11
|31
|5
|Виннипег
|26
|13
|13
|30
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|29
|7
|Юта
|26
|13
|13
|29
|8
|Чикаго
|25
|9
|16
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|27
|17
|10
|38
|2
|Вегас
|26
|15
|11
|35
|3
|Анахайм
|26
|12
|14
|25
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|24
|5
|Сан-Хосе
|27
|11
|16
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
|14
|18
|8
|Ванкувер
|27
|6
|21
|13
|26.11
|03:00
|Питтсбург – Калгари
|3 : 6
|26.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Каролина
|1 : 3
|26.11
|03:00
|Флорида – Оттава
|5 : 3
|26.11
|03:00
|Коламбус – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|26.11
|03:00
|Баффало – Рейнджерс
|5 : 1
|26.11
|03:00
|Вашингтон – Филадельфия
|7 : 3
|26.11
|03:00
|Айлендерс – Сент-Луис
|3 : 2 Б
|26.11
|03:00
|Бостон – Виннипег
|2 : 4
|26.11
|03:30
|Детройт – Ванкувер
|5 : 1
|26.11
|04:00
|Миннесота – Юта
|3 : 4
|26.11
|04:00
|Даллас – Нэшвилл
|1 : 3
|26.11
|05:30
|Колорадо – Монреаль
|6 : 0
|26.11
|05:30
|Анахайм – Сан-Хосе
|7 : 0
|26.11
|05:40
|Сиэтл – Чикаго
|1 : 3