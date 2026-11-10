Лучшие бомбардиры НХЛ на 10 ноября: Драйзайтль сократил отставание от лидирующего Макдэвида, Капризов — в топ-3

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2026/27.

29-летний канадец набрал 48 (11+37) очков в 19 матчах. Макдэвид забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

Одноклубник Макдэвида, Леон Драйзайтль, в этой же встрече оформил дубль. Набрав два очка, немец сократил отставание Макдэвида на одно очко.

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 10 ноября 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 48 (11+37) очков в 19 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 (18+18) очков в 19 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 31 (16+15) очко в 19 матчах

4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 31 (10+21) очко в 19 матчах

5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 30 (10+20) очков в 18 матчах

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 27 (11+16) очков в 19 матчах

7. Себастьян Ахо («Каролина») — 26 (10+16) очков в 19 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (6+20) очков в 18 матчах

9. Куинн Хьюз («Миннесота») — 26 (6+20) очков в 19 матчах

10. Мэттью Ткачак («Флорида») — 26 (4+22) очков в 18 матчах