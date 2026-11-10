Лучшие бомбардиры НХЛ на 10 ноября: Драйзайтль сократил отставание от лидирующего Макдэвида, Капризов — в топ-3
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2026/27.
29-летний канадец набрал 48 (11+37) очков в 19 матчах. Макдэвид забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).
Одноклубник Макдэвида, Леон Драйзайтль, в этой же встрече оформил дубль. Набрав два очка, немец сократил отставание Макдэвида на одно очко.
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 10 ноября 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 48 (11+37) очков в 19 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 (18+18) очков в 19 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 31 (16+15) очко в 19 матчах
4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 31 (10+21) очко в 19 матчах
5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 30 (10+20) очков в 18 матчах
6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 27 (11+16) очков в 19 матчах
7. Себастьян Ахо («Каролина») — 26 (10+16) очков в 19 матчах
8. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (6+20) очков в 18 матчах
9. Куинн Хьюз («Миннесота») — 26 (6+20) очков в 19 матчах
10. Мэттью Ткачак («Флорида») — 26 (4+22) очков в 18 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|15
|5
|32
|2
|Нью-Джерси
|20
|14
|6
|28
|3
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|4
|Вашингтон
|17
|10
|7
|20
|5
|Айлендерс
|18
|8
|10
|20
|6
|Питтсбург
|19
|7
|12
|16
|7
|Филадельфия
|21
|5
|16
|16
|8
|Коламбус
|17
|7
|10
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|19
|13
|6
|28
|2
|Монреаль
|19
|12
|7
|28
|3
|Бостон
|19
|13
|6
|27
|4
|Оттава
|20
|12
|8
|26
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|24
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|20
|7
|Торонто
|21
|8
|13
|18
|8
|Детройт
|20
|7
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|21
|14
|7
|32
|2
|Нэшвилл
|20
|11
|9
|27
|3
|Колорадо
|20
|11
|9
|25
|4
|Даллас
|18
|10
|8
|22
|5
|Юта
|20
|10
|10
|22
|6
|Виннипег
|20
|9
|11
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|9
|10
|20
|8
|Чикаго
|19
|5
|14
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|20
|14
|6
|31
|2
|Вегас
|21
|13
|8
|29
|3
|Анахайм
|19
|10
|9
|21
|4
|Сиэтл
|17
|9
|8
|19
|5
|Сан-Хосе
|21
|8
|13
|18
|6
|Калгари
|19
|8
|11
|17
|7
|Лос-Анджелес
|17
|5
|12
|12
|8
|Ванкувер
|21
|3
|18
|7
|14.11
|05:00
|Ванкувер – Рейнджерс
|1 : 5
|14.11
|06:00
|Вегас – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|14.11
|21:00
|Каролина – Сиэтл
|- : -
|14.11
|23:30
|Чикаго – Виннипег
|- : -