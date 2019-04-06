"Лучше Никиты в мире не вижу никого". Что Могильный говорит о Кучерове

Форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал 128 очков в регулярном чемпионате НХЛ и побил рекорд результативности для российских хоккеистов, установленный Александром Могильным в сезоне-1992/93. В марте на сайте "СЭ" вышло большое интервью нашего обозревателя Юрия Голышака с Могильным – и, в частности, знаменитый нападающий рассказал о своих впечатлениях от игры Кучерова. Приводим отрывок из того материала.

– Последний хоккеист, который вас поразил? Может, это было в 96-м году… – вопрос Могильному.

– Я наслаждаюсь Никитой Кучеровым – и уже не первый год! Давно говорил: присмотритесь к этому парню, у него удивительный стиль игры. Нравятся мне многие, но Кучеров – это что-то.

– Вы в Кучерове разобрались, когда еще был в ЦСКА?

– Даже раньше, в юниорах. Никита только начинал. Как-то по-своему видел игру, необыкновенно распоряжался шайбой. Я чувствовал стопроцентного профессионала. Красавец! Здоровья ему!

– Кучеров сегодня – номер один в мире?

– Лучше не вижу никого.

– Никита крушит рекорды. Но ваши нам все равно дороже – потому что делались деревянными клюшками.

– Точно, деревянными. Когда приехал в Америку, пластиковых еще не существовало.