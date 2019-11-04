Лучич дисквалифицирован на два матча за удар соперника в лицо
16:11
Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Калгари» Милана Лучича на два матча, сообщает официальный сайт лиги
Лучич отметился грубой игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:0). В одном из эпизодов матча нападающий ударил кулаком в лицо форварда «Блю Джэкетс» Коула Шервуда, посчитав, что тот слишком агрессивно атаковал вратарь «Флэймз».
По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты хоккеиста, Лучич потеряет 64 тысчи долларов. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
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