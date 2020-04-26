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«Ложись, встанешь — убью». Назаров рассказал, как пригрозил дракой Морозову

18:16
28 марта 1998 года. Квебек. Андрей Назаров и Мик Вукота. Фото Reuters
28 марта 1998 года. Квебек. Андрей Назаров и Мик Вукота. Фото Reuters
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Бывший нападающий «Сан-Хосе» и «Тампы-Бэй» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал о том, как он относился к российским хоккеистам в НХЛ.

— Своих я, естественно, не трогал. Помнится была история, о которой Леша Морозов вспоминал потом года два. Он тогда играл за «Питтсбург» с Дарюсом Каспарайтисом. Я — за «Тампу». Ему тогда успел сказать по-русски, когда ситуация накалилась на площадке. «Ложись, встанешь — убью». Дарюс все понял еще быстрее. Проявил я милосердие (смеется).

Полностью интервью с Назаровым читайте — здесь

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