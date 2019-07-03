Лоусон Круз продлил контракт с "Аризоной"

Нападающий Лоусон Круз подписал новый контракт с "Аризоной". Подробности нового трехлетнего соглашения 22-летнего канадца клуб не разглашает.
В прошлом сезоне Круз в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности "+5".
It's official. 3 more years of @LawCrouse. 👏– Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) 2 июля 2019 г.
Details: https://t.co/dUxf2f3uVU pic.twitter.com/7YYgFBAqlV
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