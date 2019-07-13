Лотон подписал двухлетний контракт с "Филадельфией"

Нападающий Скотт Лотон, пребывавший в статусе ограниченно свободного агента, продлил контракт с "Филадельфией", сообщает официальный сайт лиги. Он заключил двухлетнее соглашение, по которому получит 4,6 миллиона долларов – 2,3 миллиона в год.

В прошедшем сезоне на счету 25-летнего центрального нападающего 32 (12+20) очка при показателе полезности "-11". Он был выбран на драфте 2012 года под общим 20-м номером.

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