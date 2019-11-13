Los Angeles Times: «Маклеллан четко дал понять, что думает о Ковальчуке»

Газета The Los Angeles Times сообщает, что главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан стал одним из авторов идеи отправить нападающего Илью Ковальчука в запас.

«Еще перед открытием тренировочного лагеря Маклеллан встречался с Ковальчуком. Они обсуждали его первый сезон в составе «Кингз» и работу с предыдущими тренерами, — пишет издание.

Говорили о том, как Ковальчук перевез всю семью в Южную Калифорнию. И о том, чего первый номер драфта-2001 ожидал от команды, а команда — от него.

Но главное, они обсуждали, что их ждет в предстоящем сезоне. Оба надеялись, что приход нового тренера поможет Ковальчуку заиграть на том уровне, который от него ожидали. Казалось, опытного игрока ждет свежий старт.

Но вот прошло чуть больше месяца со старта регулярного чемпионата. И кажется, что ситуация стала еще сложнее, чем в прошлом сезоне. Команда плетется в конце турнирной таблице, а Ковальчук не дает результата, теперь вовсе угодив в запас.

Клуб решил пока не задействовать 36-летнего россиянина в матчах. Теперь он будет сидеть в запасе и ждать 15 декабря, когда ему выплатят крупный подписной бонус. По сообщениям некоторых источников, потом он может вернуться в КХЛ, где выступал до того, как подписал контракт с «Кингз».

Heard the same 3 hours ago with a mention that Omsk Avangard could be interested in bringing Kovalchuk back in Russia. But couldn't believe it https://t.co/bxZ2kmFTwI — Igor Eronko (@IgorEronko) November 12, 2019

В этом сезоне Ковальчук успел набрать 9 очков — это четвертый результат в команде. Но его показатель полезности («минус» 10) — также худший в «Кингз». Набрав 6 очков в первых 4 матчах сезона, он отметился лишь 3 в последующих 13.

Маклеллан уже четко дал понять, что думает об игроке. После поражения в матче с «Баффало», в котором Ковальчук упустил несколько хороших моментов, тренер не скрывал своего разочарования: «Когда игрок, который забил за свою карьеру 400 шайб в НХЛ, получает такой момент, то он должен его реализовывать. Мы хорошо ему платим, чтобы он делал это. Он обязан с этим справляться».

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