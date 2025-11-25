«Лос-Анджелес» переиграл «Оттаву»

«Лос-Анджелес» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей отличился Фабиан Зеттерлунд, у хозяев — Уоррен Фогеле и Бренд Кларк.

«Лос-Анджелес» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает шестое место в Западной конференции — у команды 28 очков после 23 матчей. «Оттава» (26 очков после 22 игр) идет на восьмом месте.

В следующем матче 27 ноября «Оттава» сыграет в гостях с «Вегасом». «Лос-Анджелес» 29 ноября встретится на выезде с «Анахаймом».