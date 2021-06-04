«Лос-Анджелес» заключил контракт с молодым шведским защитником
4 июня 2021, 23:48
«Лос-Анджелес» заключил контракт с защитником Хельге Грансом. Соглашение рассчитано на три года — это стандартный контракт новичка, сообщает сайт клуба.
19-летний Гранс был выбран «Кингз» на драфте-2020 под общим 35-м номером. В прошлом сезоне он выступал за «Мальме» и набрал 12 (3+9) очков в 43 матчах при показателе полезности «-21».
Ожидается, что предстоящий сезон он также отыграет в чемпионате Швеции.
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