«Лос-Анджелес» заключил контракт с молодым шведским защитником

«Лос-Анджелес» заключил контракт с защитником Хельге Грансом. Соглашение рассчитано на три года — это стандартный контракт новичка, сообщает сайт клуба.

The LA Kings signed defenseman Helge Grans to a three-year, entry-level contract.



Player Moves flown by @FlyONT ?? — LA Kings (@LAKings) June 4, 2021

19-летний Гранс был выбран «Кингз» на драфте-2020 под общим 35-м номером. В прошлом сезоне он выступал за «Мальме» и набрал 12 (3+9) очков в 43 матчах при показателе полезности «-21».

Ожидается, что предстоящий сезон он также отыграет в чемпионате Швеции.