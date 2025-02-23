«Лос-Анджелес» — «Юта»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» на домашнем льду обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 67 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Юта» с 57 очками — на 10-й строчке.