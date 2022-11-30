«Лос-Анджелес» выставил на драфт отказов голкипера Петерсена

«Лос-Анджелес» выставил на драфт отказов голкипера Кэла Петерсена, сообщает журналист Давид Паньотта.

Любой клуб НХЛ может забрать права на 28-летнего голкипера без компенсации.

Контракт Петерсена со средней зарплатой в 5 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2024/25.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Петерсен провел 10 матчей, в которых в среднем пропускал 3,75 шайбы. Он отражал 86,8 процента бросков.