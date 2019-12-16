«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

«Лос-Анджелес» выставил нападающего Илью Ковальчука на драфт отказов, сообщает Sportsnet. «Короли» намерены расторгнуть контракт с 36-летним нападающим.

Kovalchuk received a $ 2.65M bonus payment yesterday from Los Angeles and a $ 2.65M bonus payment on Sept. 15. By leaving the team and terminating his contract now, he gives up roughly $ 400,000 in salary this season and $ 4.25M next. — Chris Johnston (@reporterchris) December 16, 2019

«Кингз» выплатили ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что россиянин не собирается возвращаться в КХЛ и попытается найти варианты в НХЛ.

В составе калифорнийцев Ковальчук провел 17 матчей в регулярном сезоне и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «минус 10».

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