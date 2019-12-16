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«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

20:09
Илья Ковальчук. Фото AFP
Илья Ковальчук. Фото AFP
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«Лос-Анджелес» выставил нападающего Илью Ковальчука на драфт отказов, сообщает Sportsnet. «Короли» намерены расторгнуть контракт с 36-летним нападающим.

«Кингз» выплатили ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что россиянин не собирается возвращаться в КХЛ и попытается найти варианты в НХЛ.

В составе калифорнийцев Ковальчук провел 17 матчей в регулярном сезоне и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «минус 10».

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