"Лос-Анджелес" выкупил контракт Фанефа

"Лос-Анджелес" выкупил контракт защитника Диона Фанефа, сообщает официальный сайт клуба. "Короли" ранее пытались обменять хоккеиста.

У 34-летнего защитника оставалось еще два года контракта с зарплатой 7 миллионов евро (1,25 млн – за "Оттавой"). "Королям" придется выплатить за 4 сезона 5,75 миллионов. Также калифорнийцы будут удерживать под потолком зарплат 2,9 миллиона в следующем сезоне, 5,4 – в сезоне-2020/21 и еще по 1,4 в двух следующих сезонах.

В прошедшем сезоне на счету защитника 6 (1+5) очков в 67 матчах при показателе полезности "+21".

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