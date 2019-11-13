«Лос-Анджелес» выиграл у «Миннесоты»

«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Анже Копитар, Джефф Картер и Шон Уокер. У гостей забил Мэтт Дамба.

«Лос-Анджелес» с 13-ю очками занимает последнее, 15-е место место на Западе. У «Миннесоты» столько же очков и 14-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Копитар — 6 (Уокер, Иафалло), 1:10 — 1:0. Картер — 5 (Амадио, Хаттон), 30:56 — 2:0. Дамба — 3, 35:40 — 2:1. Уокер — 4 (п.в., Копитар), 59:13 — 3:1.

Вратари: Куик — Дубник (57:59 — 59:13).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 35 (11+11+13) — 28 (11+8+9).

Наши: Прохоркин (9.41/1/-1) — -.

13 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center

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