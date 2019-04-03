"Лос-Анджелес" выиграл у "Аризоны", Ковальчук очков не набрал

"Аризона" на своем льду уступил "Лос-Анджелесу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3).
Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" - "Лос-Анджелес" - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Ричардсон - 18 (Хиностроза), 36:06 - 1:0. Клиффорд - 11 (Тоффоли, Кемпе), 39:59 - 1:1. Льюис - 3 (Клиффорд), 43:29 - 1:2. Даути - 8 (п.в.), 59:15 - 1:3.
Вратари: Кюмпер (Пикар, 43:29, 58:37 - 59:15, 59:23) - Кэмпбелл.
Штраф: 7 - 27.
Броски: 50 (19+17+14) - 24 (6+10+8).
Наши: - - Ковальчук (10.10/2/0).
3 апреля. Глендейл. Gila River Arena.
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