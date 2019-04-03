07:44 | Хоккей — НХЛ

"Лос-Анджелес" выиграл у "Аризоны", Ковальчук очков не набрал

1
Обсудить

"Аризона" на своем льду уступил "Лос-Анджелесу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). 

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Лос-Анджелес" - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Ричардсон - 18 (Хиностроза), 36:06 - 1:0. Клиффорд - 11 (Тоффоли, Кемпе), 39:59 - 1:1. Льюис - 3 (Клиффорд), 43:29 - 1:2. Даути - 8 (п.в.), 59:15 - 1:3.

Вратари: Кюмпер (Пикар, 43:29, 58:37 - 59:15, 59:23) - Кэмпбелл.

Штраф: 7 - 27.

Броски: 50 (19+17+14) - 24 (6+10+8).

Наши: - - Ковальчук (10.10/2/0).

3 апреля. Глендейл. Gila River Arena.

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ