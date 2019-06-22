"Лос-Анджелес" во втором раунде драфта НХЛ выбрал уроженца Узбекистана

17-летний американский нападающий родом из Ташкента (Узбекистан) Артур Калиев выбран "Лос-Анджелесом" во втором раунде драфта под общим 33-м номером. Когда будущему хоккеисту было два года, его семья переехала в Нью-Йорк.

В прошедшем сезоне за "Гамильтон Буллдогз" он набрал 102 (51+51) очка в 67 матчах.

Он стал четвертым снайпером лиги. За два сезона в OHL Калиев сыграл 135 матчей и набрал 150 (82+68) очков.