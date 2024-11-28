«Лос-Анджелес» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Кингз» отличились Анже Копитар, Филлип Дано, Кевин Фиала и Адриан Кемпе.

Единственную шайбу «Джетс» забросил Габриэль Виларди.

«Виннипег» лидирует на «Западе» с 36 очками, «Лос-Анджелес» набрал 27 очков и поднялся на 5-е место.