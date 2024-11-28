«Лос-Анджелес» дома победил «Виннипег»

«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Кингз» по шайбе забросили Анже Копитар, Филлип Дано, Кевин Фиала и Адриан Кемпе.

Автором единственного гола «Джетс» стал Габриэль Виларди.

«Виннипег» набрал 36 очков и лидирует на «Западе», «Лос-Анджелес» с 27 очками поднялся на 5-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Копитар — 7 (бол., Кемпе, Лафферье), 1:52 — 1:0. Дано — 2 (Тюркотт, Лафферье), 27:10 — 2:0. Виларди — 9 (бол., Элерс, Коннор), 29:12 — 2:1. Фиала — 8 (Кларк, Эдмундсон), 45:21 — 3:1. Кемпе — 11 (п.в., Копитар, Гавриков), 57:04 — 4:1.

Нереализованный буллит: Купари (Виннипег), 22:58.

Вратари: Риттих — Хеллибак (56:38 — 57:04).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (13+11+10) — 14 (5+7+2).

Наши: Гавриков (24.32/1/+2) — Наместников (15.33/0/-1).

28 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.