«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, еще по голу забили Дрю Даути и Алекс Иафалло. У «Джетс» единственную шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 94 очками занимает второе место в Западной конференции, «Виннипег» с 85 очками — на восьмой строчке.