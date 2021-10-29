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«Виннипег» победил «Лос-Анджелес» благодаря дублю Дюбуа

07:55

«Виннипег» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 3:2. Победная шайба и дубль на счету Пьера-Люка Дюбуа.

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников провел на льду 15 минут 35 секунд и заработал показатель полезности «+2».

У «Лос-Анджелеса» это шестое поражение подряд. Для «Виннипега» — четвертая победа подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Дюбуа — 5 (Коннор, Моррисси), 4:07 — 0:1. Купари — 1 (Калиев), 11:23 — 1:1. Кемпе — 1 (Дано, Иафалло), 21:41 — 2:1. Копп — 5 (бол., Коннор, Пионк), 42:07 — 2:2. Дюбуа — 6 (Коннор, Пионк), 47:35 — 2:3.

Вратари: Куик — Комри.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (7+16+9) — 31 (13+9+9).

Наши: — - Свечников (15.35/1/+2).

29 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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Роман Шишов все материалы автора
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