«Лос-Анджелес» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» на домашнем льду по буллитам проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Голден Найтс» забили Майк Амадио, Уильям Каррьер и Марк Стоун. У «Кингз» отличились Алекс Лаферрьер, Тревор Льюис, Дрю Даути и Джек Айкел (победный буллит).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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