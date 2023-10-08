«Вегас» в результативном матче обыграл «Лос-Анджелес», у Барбашева гол

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«Вегас» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 7:4.

В составе «Голден Найтс» 5 (2+3) очка набрал Джек Айкел, 4 (1+3) очка у Джонатана Маршессо, Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» 11 октября сыграет с «Сиэтлом», «Лос-Анджелес» 12 октября встретится с «Колорадо».