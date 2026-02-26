Дорофеев забросил 27-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев на 11-й минуте встречи забил гол. Для него это 27-я заброшенная шайба в сезоне.

Теперь у 25-летнего россиянина 45 (27+18) очков в 58 матчах этого сезона.

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