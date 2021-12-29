Дубль Маршессо помог «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе «Голден Найтс» дублем отличился Джонатан Маршессо, по одной шайбе забросили Рейли Смит, Киган Колесар, Чендлер Стивенсон и Маттиас Янмарк. У «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Тревор Мур и Алекс Иаффало.

«Вегас» вышел на первое место в таблице Западной конференции с 42 очками, «Лос-Анджелес» занимает 10-ю строчку с 33 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Голы: Смит — 11 (бол., Маршессо, Теодор), 9:53 — 0:1. Колесар — 2 (Хаттон, Каррье), 10:19 — 0:2. Кемпе — 13 (Даути, Копитар), 10:32 — 1:2. Маршессо — 15 (Карлссон, Смит), 11:09 — 1:3. Стивенсон — 10 (бол., Руа), 21:21 — 1:4. Янмарк — 3 (Уайтклауд, Стивенсон), 22:47 — 1:5. Мур — 3 (мен., Рой), 35:30 — 2:5. Маршессо — 16, 41:55 — 2:6. Иафалло — 10 (Дурзи, Кемпе), 45:50 — 3:6.

Вратари: Куик (Спаркс, 22:47) — Броссуа.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (6+13+8) — 27 (13+10+4).

29 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.