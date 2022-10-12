Гол Стоуна на последних секундах принес «Вегасу» победу над «Лос-Анджелесом» в НХЛ
12 октября «Вегас» в гостях одержал победу над «Лос-Анджелесом» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Годен Найтс» голы забили Джонатан Маршессо, Джек Айкел, Уильям Карлссон и Марк Стоун. На счету последнего победная заброшенная шайба на последних секундах встречи.
За «Кингз» отличились Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Артур Калиев.
Хоккей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
Голы: Виларди — 1 (Байфилд, Иафалло), 10:36 — 1:0. Маршессо — 1 (Карлссон), 21:41 — 1:1. Айкел — 1 (Стивенсон, Смит), 41:27 — 1:2. Кемпе — 1 (Копитар, Дурзи), 44:02 — 2:2. Карлссон — 1 (бол., Пьетранджело, Руа), 47:17 — 2:3. Калиев — 1 (Мур, Виларди), 52:58 — 3:3. Стоун — 1 (п.в., Стивенсон, Пьетранджело), 59:34 — 3:4.
Вратари: Куик (59:34) — Томпсон.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 30 (7+16+7) — 51 (16+16+19).
Наши: — - -.
12 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 18 230 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Логан Кутюр
Сан-Хосе
|2
|1
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|1
|2.00