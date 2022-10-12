Гол Стоуна на последних секундах принес «Вегасу» победу над «Лос-Анджелесом» в НХЛ

12 октября «Вегас» в гостях одержал победу над «Лос-Анджелесом» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Годен Найтс» голы забили Джонатан Маршессо, Джек Айкел, Уильям Карлссон и Марк Стоун. На счету последнего победная заброшенная шайба на последних секундах встречи.

За «Кингз» отличились Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Артур Калиев.

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)

Голы: Виларди — 1 (Байфилд, Иафалло), 10:36 — 1:0. Маршессо — 1 (Карлссон), 21:41 — 1:1. Айкел — 1 (Стивенсон, Смит), 41:27 — 1:2. Кемпе — 1 (Копитар, Дурзи), 44:02 — 2:2. Карлссон — 1 (бол., Пьетранджело, Руа), 47:17 — 2:3. Калиев — 1 (Мур, Виларди), 52:58 — 3:3. Стоун — 1 (п.в., Стивенсон, Пьетранджело), 59:34 — 3:4.

Вратари: Куик (59:34) — Томпсон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (7+16+7) — 51 (16+16+19).

Наши: — - -.

12 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 18 230 зрителей.