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«Лос-Анджелес» проиграл «Вегасу»

07:39
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«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Голден Найтс» продлили победную серию до пяти игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Пачиоретти — 15 (Стоун), 10:17 — 0:1. Пачиоретти — 16 (Теодор, Мартинес), 12:53 — 0:2. Иафалло — 7 (Копитар, Даути), 19:42 — 1:2. Мур — 4 (Рой, Бьернфот), 26:18 — 2:2. Карлссон — 7 (Маршессо, Мартинес), 35:15 — 2:3. Каррье — 1 (Хэг, Носек), 50:34 — 2:4.

Вратари: Куик (57:38 — 57:50, 58:12 — 59:06, 59:26) — Ленер.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (12+5+8) — 33 (11+16+6)..

20 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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