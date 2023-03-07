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Сегодня, 09:09

«Лос-Анджелес» переиграл «Вашингтон», у Овечкина и Гаврикова по шайбе

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккеисты «Вашингтона» атакуют ворота «Лос-Анджелеса».&amp;quot;
Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе хозяев отличились Владислав Гавриков, Филлип Дано, Мики Андерсон и Адриан Кемпе.

За «Вашингтон» забросили Расмус Сандин и Александр Овечкин.

«Лос-Анджелес» занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 82 очка за 65 игр.

«Вашингтон» располагается на 12-й строчке на «Востоке» с 68 очками за 65 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Сандин — 5 (Милано, Строум), 31:39 — 0:1. Гавриков — 4 (Фиала, Арвидссон), 33:18 — 1:1. Дано — 16 (Арвидссон, Рой), 39:27 — 2:1. Овечкин — 36 (бол., Сандин, Бэкстрем), 42:31 — 2:2. Андерсон — 3 (Байфилд, Кемпе), 47:52 — 3:2. Кемпе — 30 (п.в.), 59:58 — 4:2.

Вратари: Копли — Кемпер (57:55 — 58:07, 58:10 — 59:58).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 41 (19+11+11) — 22 (3+10+9).

Наши: Гавриков (21.21/3/+1) — Алексеев (20.39/1/-1), Кузнецов (19.06/2/-3), Овечкин (17.47/4/-3).

7 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

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Овечкин в матче с «Лос-Анджелесом» забросил 36-ю шайбу в сезоне

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