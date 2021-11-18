Голевая передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 2:0. Дубль оформил Гарнет Хатэуэй.

На счету российского нападающего Евгения Кузнецова голевая передача. Капитан «Столичных» Александр Овечкин, хотя и нанес шесть бросков по воротам, не смог забить в третьей игре подряд.

«Вашингтон» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» — девятый на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Хэтэуэй — 4 (Карлсон, Кузнецов), 56:30 — 0:1. Хэтэуэй — 5 (п.в., Карлсон), 58:42 — 0:2.

Вратари: Куик (58:13 — 58:42) — Самсонов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (14+7+13) — 38 (9+11+18).

Наши: — - Кузнецов (22.01/4/+1), Овечкин (21.36/6/0), Орлов (19.44/1/0).

18 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.