«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ).

У гостей шайбы забросили Нильс Хегландер и Конор Гарлэнд (дубль). У «Кингз» голы на счету Адриана Кемпе и Уоррена Фогеля, российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.