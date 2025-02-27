«Ванкувер» на выезде переиграл «Лос-Анджелес» в овертайме
«Ванкувер» на выезде выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
У гостей шайбы забросили Нильс Хегландер и Конор Гарлэнд (дубль). У «Кингз» голы на счету Адриана Кемпе и Уоррена Фогеля, российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
«Ванкувер» с 65 очками в 58 матчах занимает 8-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 6-й строчке «Запада» — 70 очков в 56 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
Голы: Хегландер — 5 (Форборт), 9:56 — 0:1. Гарлэнд — 15 (бол., Хытил, Джошуа), 33:07 — 0:2. Кемпе — 26 (Гавриков, Байфилд), 49:16 — 1:2. Фогеле — 16 (Спенс, Мовераре), 54:01 — 2:2. Гарлэнд — 16 (Хьюз, Хытил), 64:26 — 2:3.
Вратари: Риттих — Ланкинен.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 26 (4+9+11+2) — 17 (6+6+4+1).
Наши: Гавриков (25.39/1/-1) — -.
27 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 15 470 зрителей
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|4.10
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|5 : 4 ОТ
|4.10
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