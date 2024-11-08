«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес», Гавриков отметился голом

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.

В составе «Кэнакс» отличились Конор Гарланд, Джейк Дебраск, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер, забивший в пустые ворота. У «Кингз» шайбы забросили Куинтон Байфилд и Владислав Гавриков.

После этого матча «Ванкувер» с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 19 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Байфилд — 2 (Фогеле, Лафферье), 1:43 — 1:0. Гарлэнд — 4 (бол.), 14:20 — 1:1. Дебраск — 3 (Хьюз, Гронек), 25:51 — 1:2. Хьюз — 3, 42:44 — 1:3. Гавриков — 1 (Мур, Дано), 53:57 — 2:3. Миллер — 5 (п.в.), 58:46 — 2:4.

Вратари: Кемпер (57:57 — 58:46) — Ланкинен.

Штраф: 11 — 12.

Броски: 27 (7+10+10) — 23 (9+7+7).

Наши: Гавриков (22.33/2/0) — -.

8 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 17855 зрителей.