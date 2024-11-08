«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес», Гавриков отметился голом
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.
В составе «Кэнакс» отличились Конор Гарланд, Джейк Дебраск, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер, забивший в пустые ворота. У «Кингз» шайбы забросили Куинтон Байфилд и Владислав Гавриков.
После этого матча «Ванкувер» с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 19 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Байфилд — 2 (Фогеле, Лафферье), 1:43 — 1:0. Гарлэнд — 4 (бол.), 14:20 — 1:1. Дебраск — 3 (Хьюз, Гронек), 25:51 — 1:2. Хьюз — 3, 42:44 — 1:3. Гавриков — 1 (Мур, Дано), 53:57 — 2:3. Миллер — 5 (п.в.), 58:46 — 2:4.
Вратари: Кемпер (57:57 — 58:46) — Ланкинен.
Штраф: 11 — 12.
Броски: 27 (7+10+10) — 23 (9+7+7).
Наши: Гавриков (22.33/2/0) — -.
8 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 17855 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|15
|5
|10
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|13
|9
|4
|20
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|8.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|5 : 3
|8.11
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|8.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|1 : 2 Б
|8.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 6
|8.11
|03:00
|
Бостон – Калгари
|4 : 3 ОТ
|8.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|5 : 1
|8.11
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|6 : 2
|8.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|1 : 0
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Юта
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|3 : 1
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 5
|8.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|2 : 4