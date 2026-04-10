«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер», у Панарина две голевые передачи
«Лос-Анджелес» на своем льду победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У «Кингз» дубль оформил Адриан Кемпе, также по голу забили Йоэль Армиа и Тревор Мур. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. 34-летний форвард набрал 25 (8+17) очков в 22 матчах за «Лос-Анджелес», всего в сезоне-2025/26 у него 82 (27+55) результативных балла в 74 играх.
Единственную шайбу «Кэнакс» забросил Маркус Петтерссон.
«Лос-Анджелес» одержал третью победу подряд и с 85 очками после 78 матчей идет восьмым в таблице Западной конференции. «Ванкувер» (52 очка в 78 играх) располагается на последней, 16-й строчке.
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