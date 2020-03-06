«Лос-Анджелес» в серии буллитов обыграл «Торонто»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Торонто» со счетом 1:0.

Российский форвард Николай Прохоркин не смог реализовать свой бросок.

«Кингз» продлил победную серию до четырех матчей, «Лифз» уступил во второй игре подряд.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 58 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Торонто» с 79 очками — на шестой строчке на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Кемпе.

Вратари: Куик — Андерсен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (11+5+7+7) — 36 (5+14+11+6).

Наши: Прохоркин (9.59/2/0) — -.

6 марта. Лос-Анджелес. Staples Center