«Лос-Анджелес» в овертайме выиграл у «Чикаго»

«Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев решающую шайбу забросил Дрю Даути. Также отличились Кайл Клиффорд, Мэтт Рой и Майкл Амодио. Илья Ковальчук результативными действиями не отметился. У «Чикаго» забивали Доминик Кубалик, Давид Кемпф и Джонатан Тэйвз.

«Лос-Анджелес» набрал 10 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Чикаго» девять очков и 13-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Клиффорд — 2 (Тоффоли, Лизотт), 2:50 — 1:0. Рой — 1 (Браун), 4:29 — 2:0. Кубалик — 3 (бол., Дак, Нюландер), 8:25 — 2:1. Кемпф — 2, 17:23 — 2:2. Амадио — 3 (Браун, Макдермид), 52:37 — 3:2. Тэйвз — 2 (Кейн, Кит), 58:21 — 3:3. Даути — 4 (Тоффоли), 64:43 — 4:3.

Вратари: Кэмпбелл — Кроуфорд (Ленер, 4:29, Кроуфорд, 9:47, 57:12 — 58:21).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 49 (17+18+10+4) — 27 (12+8+4+3).

Наши: Ковальчук (16.47/5/0) — -.

3 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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