"Лос-Анджелес" в овертайме обыграл "Чикаго", Анисимов набрал одно очко

"Лос-Анджелес" выиграл у "Чикаго" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Остин Вагнер, Майкл Амадио и Дрю Даути. У гостей забивали Алекс Дебринкэт и Эрик Густафссон. Одно очко за результативную передачу заработал Артем Анисимов.

"Лос-Анджелес" набрал 67 очков и занимает последнее место на Востоке. У "Чикаго" 79 очков и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" - "Чикаго Блэкхокс" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Дебринкэт - 41 (Кейн, Анисимов), 21:38 - 0:1. Вагнер - 12 (Картер, Рой), 36:05 - 1:1. Густафссон - 17 (Кит, Крюгер), 43:09 - 1:2. Амадио - 5 (Клиффорд, Льюис), 55:45 - 2:2. Даути - 7 (бол., Копитар, Тоффоли), 64:48 - 3:2.

Вратари: Кэмпбелл - Кроуфорд.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 29 (14+6+6+3) - 35 (9+14+10+2).

Наши: - - Анисимов (20.25/4/0).

31 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.

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