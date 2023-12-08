«Лос-Анджелес» установил рекорд НХЛ по победам в гостевых матчах со старта сезона

«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

Эта победа стала для «Лос-Анжелеса» 11 из 11 в выездных матчах в нынешнем сезоне. Предыдущие рекорд принадлежал «Баффалло» в сезоне-2006/07 (10 матчей).

«Лос-Анджелес» набрал 35 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 25 очков.